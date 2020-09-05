«Миша настаивает, что уже умер»: Охлобыстин высказался о деле Ефремова

Михаил Ефремов во время прения сторон в суде признал свою вину в смертельной аварии. В свою очередь, актер Иван Охлобыстин заявил, что ему не нравится этот инсценированный суицид.

«8 числа Мише Ефремову огласят приговор. Он все сделал, чтобы ему дали по максимуму. Кажется, он добился своего. Недаром сетовал, что смертную казнь отменили. Мне этот инсценированный суицид, как другу, очень не нравится, но я бессилен — Миша настаивает, что он уже умер», — написал Охлобыстин во «ВКонтакте».

Он добавил, что заключение артиста будет огромным горем для близких ему людей. По словам актера, Ефремов был верным другом и хорошим человеком.

«Мы 8 числа отправим на зону весомую часть своих сердец. Видимо, мы заслужили», — заключил Охлобыстин.

Свою вину в ДТП Ефремов признал 3 сентября в Пресненском суде Москвы. Прокурор попросил суд назначить ему наказание в виде 11 лет колонии общего режима. Адвокат Эльман Пашаев призвал вынести справедливый приговор без заключения под стражу. Суд огласит приговор 8 сентября.

Михаил Ефремов 8 июня врезался на машине в фургон Сергея Захарова, который скончался от полученных травм. Экспертиза зафиксировала в крови артиста алкоголь и следы наркотиков. После аварии его посадили под домашний арест.