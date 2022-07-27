Мирослава Карпович прокомментировала свадьбу Прилучного и Брутян

Российская актриса Мирослава Карпович впервые высказалась по поводу свадьбы своего бывшего возлюбленного, актера Павла Прилучного и актрисы Зепюр Брутян. Об этом написал сайт Teleprogramma.pro.

«Вы знаете, а зачем вам это знать? Будете спать спокойнее. Спасибо за звоночек. Всего доброго», — коротко ответила журналистам актриса.

О том, что Прилучный и Брутян сыграли свадьбу, стало известно несколько месяцев назад. Некоторые из поклонников актера считают, что никакой свадьбы у Брутян и Прилучного на самом деле не было. Все эти чувства, которые актеры демонстрируют на публике, не более чем пиар. Таким образом пара якобы продвигает свои совместные проекты.

Ранее журналисты задали вопрос Карпович, нашла ли она замену Прилучному. В Сети ходили слухи о том, что у актрисы появился новый возлюбленный. Артистка не стала отвечать на вопрос журналистов, оставив своих фанатов теряться в догадках.