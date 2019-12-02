Мирослава Дума призналась, что врачи дают ей 7 месяцев из-за смертельной болезни

Российская предпринимательница и сооснователь модного издания Buro 24/7, Мирослава Дума объявила о том, что страдает от редкого и смертельного заболевания легких. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Как указала Дума, болезнь у нее обнаружили на ранней стадии в этом году. По прогнозам вречей, ей осталось жить семь месяцев. Она прошла обследование случайно, «по ошибке адвоката».

По ее словам, «годы самокритики и сомнений в себе, стресса, диет» подорвали ее иммунитет и привели к тому, что она «смертельно заболела».

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«Я внезапно прекратила гонку и поняла, как сильно я люблю жизнь, как прекрасен наш мир и как сильно я хочу остаться в нем. С людьми, которых я люблю. Впервые в жизни я увидела ярко-синее небо. И красивую зелень деревьев. Как будто я раньше жила на другой планете. Я просыпаюсь счастливой только потому, что могу провести здесь еще один день, не прося больше, и не пытаясь бежать быстрее», — призналась Мирослава.

Она также написала, что эти последние месяцы стали также самыми творческими месяцами за все ее 34 года. При этом успех для Мирославы теперь измеряется не внешними показателями, а тем, что внутри.

Дума не уточнила, в каком она сейчас состоянии.