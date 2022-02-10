Минздрав уточнил состояние Жириновского

Врачи оценивают состояние главы ЛДПР Владимира Жириновского как стабильное, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ. Политику оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В ЦКБ он находится со 2 февраля. У Жириновского выявили заражение штаммом «омикрон».

О госпитализации лидера ЛДПР стало известно 9 февраля. СМИ писали, что он в тяжелом состоянии и находится на ИВЛ. Источник РИА «Новости» заявил, что состояние Жириновского не требует его подключения к аппарату.

В декабре 2021 года политик рассказал, что сделал седьмую инъекцию вакцины против коронавируса. Жириновский прививался «Спутником V», «Спутником Лайт» и «КовиВаком». Вирусолог Виталий Зверев высказал предположение, что частые прививки негативно сказались на иммунитете главы ЛДПР.

От штамма «омикрон» может защитить «Спутник V», но только в том случае, если человек сделал прививку в пределах трех месяцев.