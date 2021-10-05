Минобороны начало проверку из-за почетного караула на венчании потомка династии Романовых

Расследования из-за участия роты почетного караула в церемонии венчания Георгия Романова и Ребекки Беттарини начали в Западном военном округе. Представитель потомка династии Романовых заявил, что только больные люди могли нажаловаться на эту часть церемонии.

Об этом сообщил «Подъему» директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов.

«Есть чудные люди, которые всем недовольны или сознательно стараются посеять смуту. Только больные люди могут жаловаться на совершенно обычные и законные вещи. Это или от злости, или от психического расстройства — ничего другого тут сказать нельзя», — отметил он.

Закатов подчеркнул, что организаторы церемонии согласовали все детали, в том числе участие почетного караула, с разными инстанциями — как с церковными, так и с государственными.

Церемония прошла 1 октября в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. Минобороны начало проверку из-за того, что там находились действующие военнослужащие: они стояли по стойке смирно внутри храма и разрешали гостям с собой фотографироваться.

После завершения церемонии почетный караул приветствовал пару на ступенях у входа в собор. При этом военнослужащие салютовали им обнаженными саблями. Из-за участия военных под фотографиями с церемонии в социальных сетях появилось большое количество негативных комментариев.