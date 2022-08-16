«Минимально возможная санкция». Адвокат лидера ДДТ обжалует штраф за дискредитацию армии России

Советский районный суд Уфы вынес решение по делу против лидера ДДТ Юрия Шевчука. За дискредитацию Вооруженных сил России он выплатит штраф 50 тысяч рублей. Адвокат музыканта Александр Передруг в беседе с «360» заявил, что обжалует это решение.

Концерт в Уфе

Против Юрия Шевчука возбудили административное дело после концерта 18 мая на стадионе «Уфа-Арена». Его дважды вносили на рассмотрение Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга, а потом передали в Башкирию.

Судом установлено, что <…> Юрий Шевчук произнес речь, содержащую публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан.

На заседании 16 августа музыканта признали виновным и приговорили к административной ответственности в виде штрафа 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Апелляция

Интересы ответчика представлял его адвокат Александр Передруг. Он объяснил, что суд огласил только резолютивную часть и апелляцию подавать рано. Но позднее он это сделает.

Это минимально возможная санкция, тем не менее защита с этим постановлением суда не согласна. Мы будем подавать жалобу после того, как получим мотивированное решение Александр Передруг адвокат.

Защитник объяснил, что постановление вынесли в пределах срока давности. Если суд апелляционной инстанции признает решение Советского райсуда Уфы незаконным и отменит, то, вероятнее всего, это произойдет уже за сроками давности и тогда суд сможет прекратить производство по делу именно в связи с этим. Если нет, ответчик пойдет до конца и использует все способы защиты.

«Мы намерены обжаловать решение, используя все доступные правовые средства», — сказал адвокат.