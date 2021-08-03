Милош Бикович отреагировал на претензии со стороны бывшей девушки

Актер Милош Бикович и чемпионка по парным бальным танцам Арина Волошина расстались. Девушка рассказала о неуважительном отношении со стороны актера. Милош ответил на ее высказывания. Об этом сообщили «Дни.ру».

«Я никогда не думал, что мое время в тех или иных отношениях потрачено зря, всегда с достоинством и уважением относился и отношусь к девушкам, с которыми был в какой-то момент своей жизни. Даже когда кто-то из них говорил обо мне неправду», — заявил актер.

Актер рассказал, что не ожидал от бывшей девушки того, что она будет выносить их отношения на публику и прилюдно его оскорблять. Бикович связал подобный поступок с желанием заработать популярность. Он отметил, что каждый сам выбирает, какими методами получать известность. При этом актер не стал рассказывать, почему их отношения завершились.

«Думаю, есть темы гораздо важнее моей личной жизни», — заявил актер.

В комментариях фанаты поддержали актера. По их мнению, его ответ является достойным.

«Когда не стоит что-то говорить, все понятно без слов», — написал один из пользователей.