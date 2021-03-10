Милонов раскритиковал певицу Manizha, которая выступит на Евровидении от РФ

Депутат Виталий Милонов не одобрил выбор исполнительницы Manizha в качестве представителя России на Евровидении-2021. Об этом сообщило РИА ФАН.

По его словам, «это какое-то настоящее чучело, абсолютный фрик». Также Милонов заявил, что Manizha не пропагандирует российские ценности и является «американским мусором».

«Я думаю, что Manizha — это проект определенных либеральных сил в нашей стране, которые, возможно, ей дадут какое-то количество голосов, проявив свою благосклонность за пропаганду определенных ценностей», — считает депутат.

Еще он назвал исполнительницу «предателем», который «не будет отстаивать интересы» России.

«И наши настоящие партнеры за рубежом увидят, что Россия деградировала — вместо нормальных традиционных людей от России выступают какие-то уродцы либеральные», — считает Милонов.

Ранее музыкальный критик Павел Рудченко выразил мнение, что выступление Manizha «с точки зрения фриковости ему показалось слабым и незапоминающимся».

Он не считает, что у выбранной песни есть шансы на победу. По его мнению, мелодия не запоминается, текст не цепляет, а артистка в своей песне не продемонстрировала сильные вокальные данные, поскольку сама композиция слабая.