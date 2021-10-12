Милонов прокомментировал поведение Собчак после ДТП в Сочи

Виталий Милонов оценил поведение Ксении Собчак, которую стали обвинять в равнодушии после смертельного ДТП с участием машины, в которой она ехала. Об этом написали NEWS.ru.

Ксению Собчак упрекают в том, что после ДТП она не вышла из машины, чтобы помочь пострадавшим, а уехала в аэропорт. По мнению Милонова, Собчак осудили несправедливо.

«Что Собчак могла сделать? Вопрос в том, подгоняла ли она водителя или нет. Он, скорее всего, будет говорить, что подгоняла, или такие предположения есть. На самом деле — нет. Я сам часто езжу не сам за рулем — в служебной машине или в такси. А если бы я попал в ДТП? Что мне делать? Сложно, конечно, неприятно. Я не склонен говорить, что Собчак должна была оказать помощь, она этого делать не умеет», — сказал депутат.