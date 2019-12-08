Милонов предложил отправить Бузову на дойку коров

«Доить коров — это полезно будет», — отметил политик.

По его мнению, Бузова оказывает отрицательное влияние на молодежь. Телеведущая Лера Кудрявцева поинтересовалась у Милонова, почему он так думает. Депутат дал следующий ответ: «Она поет».

Тогда Кудрявцева напомнила, что Бузова сделала карьеру и теперь зарабатывает деньги. Депутат же не понимает, на чем певица зарабатывает деньги.

«У вас сидел в стразах (музыкант — прим.) Прохор Шаляпин — он всяко лучше нее поет и зарабатывает меньше, чем она», — подытожил Милонов.

А сама Бузова, видимо, не сомневается в своих способностях. В ноябре она заявила, что хочет представить Россию на песенном конкурсе Евровидение. Однако на Первом канале эту информацию опровергли и назвали слухи бредом.

Милонов и раньше критиковал Бузову. Год назад он прокомментировал новое шоу телеведущей, на котором она должна была найти супруга. Депутат усомнился, что организаторы передачи смогут найти «15 мужиков, которые будут претендовать на Бузову».