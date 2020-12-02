Милонов предложил Little Big играть в общественных туалетах на вокзалах

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов раскритиковал новый клип Little Big — S**k My D**k 2020. Он предлагает запретить творчество группы в России.

«Мало того, нравиться такой клип может только людям, ну, полным уродам», — сказал Милонов в интервью "Пятому каналу".

По его словам, этот клип не имеет ничего общество с искусством, это хулиганство. Он предлагает запретить группу не только в России, но и на Евровидении.

«Пускай они лучше играют в общественных туалетах Ленинградского вокзала, для того, чтобы у людей лучше шел процесс», — сказал депутат.

Little Big, по мнению Милонова, позор ленинградской и петербургской музыке. Он сравнил их творчество с Гребенщиковым. Если Гребенщиков — это французские духи, то Little Big — запах унитаза.

Но не только Little Big в интервью «Пятому каналу» Милонов обвинил в хулиганстве. Он вспомнил пошлые клипы Филиппа Киркорова. Однако творчество короля эстрады депутат не стал стал сравнивать с туалетом.

«Филипп Киркоров. Он конечно, в музыкальном плане на космос выше Little Big, но постоянно прорывает его, хотя он не такой хулиган», — отметил Милонов.

Клип «S**k My D**k 2020» вышел на YouTube 6 декабря. Его посмотрели около 10 миллионов человек. Не только Милонову он не пришелся по вкусу. Юрист из Москвы Вадим Харченко обратился на видеоролик в Роспотребнадзор с жалобой. Он обвинил группу в распространении порнографии.