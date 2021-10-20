Милонов посоветовал отправить участников шоу Ивлеевой в специнтернат для перевоспитания

Депутат Государственной думы Виталий Милонов после просмотра шоу блогера и ведущей Анастасии Ивлеевой, где участвуют переодевающиеся в женскую одежду артисты-мужчины, предложил отправлять их на перевоспитание в специнтернат. Происходящее на российском YouTube он назвал грустным зрелищем.

По его словам, грустно наблюдать, как российский YouTube превращается в цирк «оральной проституции». Парламентарий отметил, что на платформе выбираются темы и формат, исходя не из социальной значимости, а из скандальности.

«Единственное, что хочется сделать после просмотра шоу Ивлеевой, — развидеть увиденное и помыть глаза с мылом. А еще отправить всех участников в специнтернат, где им восполнят базовое образование и научат себя прилично вести», — сказал Милонов в беседе с RT.

В новом выпуске «Королевских кобр» Анастасия Ивлеева поцеловалась с Ксенией Собчак. Блогер и журналистка также удивили зрителей жаркими объятиями. Пользователей Сети удивила прекрасная растяжка Собчак — она несколько раз без подготовки села на шпагат.