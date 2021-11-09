Милонов оценил идею запрета «сексуальных девиаций» в кино

Депутат Виталий Милонов назвал хорошей идеей возможность запрета фильмов с «сексуальными девиациями». Так в беседе с Pravda.Ru он прокомментировал сообщения СМИ о новых правилах для онлайн-площадок, которые разрабатывает Роскомнадзор.

Депутат порадовался тому, что в кино может не стать «гомосексуализма», заявив, что цензура не ограничит право на культурное развитие россиян.

«Культура — победа над натурой, а гомосексуализм — это победа низких похотей и девиантно базирующихся инстинктов над прекрасным человеческим образом, сделанным по образу и подобию божьему», — сообщил он.