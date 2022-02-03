Милонов осудил российских звезд за любовь к отдыху в США

Депутат Госдумы Виталий Милонов осудил российских артистов за отдых или приобретение жилья в США. Об этом написали NEWS.ru.

По мнению Милонова, артистам, которые покупают виллы в США, нужно запретить выступать в России, поскольку они поддерживают американскую экономику.

«К сожалению, отдых в США для этих поп-ворон является стеклянными бусами, которые они клюют, не более того. Очень важно, чтобы поп-звезды указывали, что они получают государственные деньги, так как часть несправедливо огромных гонораров уходит на поддержку экономики США. При распределении этих заказов необходимо видеть, на что эти деньги человек потратит. Если видно, что он тратит их на свою виллу в Майами, то, наверно, не стоит его больше приглашать [в России]. Пусть его в Майами и зовут в стриптиз-клубах выплясывать», — считает депутат Госдумы.