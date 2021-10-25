Милонов дал радикальный совет Моргенштерну

Рэпер Моргенштерн в интервью Ксении Собчак высказался о праздновании Дня Победы. Он заявил, что не видит смысла в праздновании. В ответ на это депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал, чтобы исполнитель покинул страну. Об этом сообщил «Ридус».

«Гражданину Моргенштерну следует сделать себе на лбу или на не очень умном лице еще одну татуировку — в виде свастики. По моему мнению, такие высказывания тянут на высшую меру если не социальной защиты, то социального презрения», — заявил политик.

Депутат заявил, что выступления Моргенштерна в России после подобных высказываний необходимо запретить. По словам Милонова, надзорные органы должны обратить на рэпера пристальное внимание.