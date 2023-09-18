Знаменитости 18 сентября 2023, 00:51 Милохин впервые раскрыл причину отъезда из Москвы Super: блогер Милохин объяснил отъезд из России холодной погодой РИА «Новости»

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Блогер Даня Милохин в шутку связал свой скорый отъезд из России с холодной погодой. Об этом тиктокер рассказал в интервью изданию Super.

По словам Милохина, он приезжал в Москву, так как соскучился по близким и хотел с ними увидеться. Комментируя свой отъезд, блогер отметил, что это связано с плохой погодой.

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«Я не хотел никому об этом говорить, но вам расскажу. Просто очень холодно на самом деле», — отшутился он.

На вопрос журналистов, есть ли у него планы вернуться на родину, Милохин ответил, что ему «страшно» и пока мыслей об этом нет.

«Пока не знаю. Страшно», — признался собеседник издания.

Блогер Даня Милохин 9 сентября прилетал в Россию после почти годового отсутствия. После возвращения тиктокера глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Минобороны с просьбой присмотреться к потенциальному призывнику. Спустя несколько дней Милохин отправился в Дубай.