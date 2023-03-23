Важное 23 марта 2023, 12:04 Милохин и Моргенштерн попали в ДТП на Пхукете Блогер Милохин и рэпер Моргенштерн попали в ДТП на Пхукете Соцсети

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Рэпер Алишер Моргенштерн* и блогер Даня Милохин стали участниками ДТП, произошедшего на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, молодые люди не справились с управлением скутера и влетели в автомобиль местного жителя. Все произошло на дороге рядом с пляжем Банг Тао. Кто из россиян был за рулем в момент аварии, пока не известно.

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Mash опубликовал кадры, на которых Милохина и Моргенштерна* запечатлели на месте ДТП. На фотографиях можно разглядеть разбитый скутер и машину. Ранее блогер выкладывал в соцсети видео, где он едет вместе с рэпером, а также показывает, что сам может управлять транспортным средством «без рук».

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Совсем недавно Милохин проводил время с Моргенштерном* в Дубае. Блогер жаловался на свое непростое финансовое положение. Он признавался, что на карте оставалось все 400 тысяч рублей.

*Моргенштерн признан в России иноагентом.