Голливудская актриса Милла Йовович родила третью дочь. Радостью она поделились со своими подписчиками в Instagram.

Девочку назвали Озиан. Старшие дочери с отцом, режиссером Полом Андерсеном посетили маму с сестрой в больнице, где и сделано фото. В этом году Миле Йовович исполнится 44 года, ее супругу будет 54 года. Пара в браке уже 11 лет.

Актриса жаловалась перед родами, что набрала лишний вес, она набрала почти 25 килограммов, и очень нервничала из-за возраста. Она забросила спорт, так как в прошлый раз потеряла ребенка.

12-летняя Эва и четырехлетняя Дэшиел на снимке выглядят счастливыми, как и их родители.