Милла Йовович родила третьего ребенка. И выложила об этом в Instagram очень странный пост

Странные фразы, вроде «смотрит на меня своими крошечными руками» и «так благодарен за эти тихие моменты с моей радугой» создали впечатление, будто актриса использовала Google-переводчик.

Впрочем, большинство поклонников все равно умилились новости и поздравили Йовович с прибавлением.

Ранее известная актриса Кейт Бекинсейл выложила в своем Instagram видео, на котором она репетирует отрывок из пьесы «Чайка» Антона Чехова. Напарником актрисы во время репетиции стал русскоговорящий мужчина по имени Леонид, который занимается ремонтом кондиционеров. Бекинсейл отметила его в посте и написала «Послушайте, мы пытались». Текст отрывка пьесы она зачитывает практически без акцента. Российская часть подписчиков актрисы пришла в восторг и присвоила ей русское имя Катя. Также поклонники отмечают ее отличное произношение.