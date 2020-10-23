Милла Йовович рассказала, как собирается похудеть после третьих родов

44-летняя знаменитость вновь стала мамой в феврале текущего года. В настоящий момент она делает все, чтобы вернуть форму. Милла отметила, что после рождения второй дочери она всего через два месяца приступила к активным тренировкам.

Йовович опубликовала видео с занятий. На ролике актрису запечатлели с тяжелой штангой. Милла выполняет упражнение под руководством инструктора. Звезда вспомнила, что в тот период она быстро вышла из декрета и должна была возвращаться к съемкам, поэтому ей пришлось быстро худеть.

«Мы вставали каждое утро в 4 часа, тренировались в течение часа, а затем я садилась в кресло для макияжа. Слава богу, моя героиня уже выглядела так, как будто она пережила войну, потому что к тому времени, когда мы начинали, я всегда была такой вспотевшей!» — призналась Милла.

Йовович объяснила, что после рождения третьего ребенка она не сразу начала работать над собой. Актриса вдохновляется собственным опытом и собирается вернуться к тренировкам, а также здоровому питанию. Она пообещала, что больше не позволит себе никаких оправданий.