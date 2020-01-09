Милла Йовович поправилась на 22 килограмма за время беременности

Известная стройной фигурой звезда пообещала сделать все для комфорта и здоровья будущего ребенка. В период беременности она прекратила занятия спортом и отбросила ограничения в еде.

Эти меры заметно отразились на ее внешности: 22 килограмма мешают актрисе передвигаться, а конечности Йовович стали сильно опухать.

«С каждым днем становится все сложнее ходить, но я счастлива, что беременность проходит хорошо, а малышка развивается нормально. Она должна появиться на свет в срок», — рассказала знаменитость в своем блоге.

Отмечается, что накануне Миллу Йовович и членов ее семьи засняли папарацци. На актрисе были растянутая футболка и обвисшие джинсы. Ее облик мало походит сейчас на привычный зрителю. Однако поклонники надеются, что после родов звезда вернет прежнюю форму.