Милла Йовович показала, как отпраздновала Пасху

Голливудская звезда обучает своих детей русским песням, стихам, а также помогает разбираться с традициями. Пасха — не исключение.

«Счастливой православной Пасхи всем! Вот несколько видеофильмов о девочках, исповедующих некоторые русские / украинские пасхальные традиции, хотя и по-своему… Спасибо моей подруге @ingakosinova за прекрасный пасхальный кулич!» — подписала свой пост Йовович.

Дети актрисы с радостью бьются яйцами и задувают свечи на куличах. Йовочи не забывает произнести фразы, которыми православные христиане обмениваются в этот праздник: «Христос Воскресе!» и «Воистину Воскресе!».

Подписчики оценили пост звезды.

«Как приятно слышать Ваши слова на русском языке🔥», — написал один из пользователей.