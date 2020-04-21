21 апреля 2020, 15:00
Милла Йовович показала, как отпраздновала Пасху
Милла Йовович, голливудская актриса с русскими корнями, на выходных отпраздновала православную Пасху в кругу родных. Она подготовила куличи, крашенные яйца и свечи. На своей странице в социальной сети Instagram артистка опубликовала видео с праздника. Об этом написал сайт myrussia.life.
Голливудская звезда обучает своих детей русским песням, стихам, а также помогает разбираться с традициями. Пасха — не исключение.
«Счастливой православной Пасхи всем! Вот несколько видеофильмов о девочках, исповедующих некоторые русские / украинские пасхальные традиции, хотя и по-своему… Спасибо моей подруге @ingakosinova за прекрасный пасхальный кулич!» — подписала свой пост Йовович.
Дети актрисы с радостью бьются яйцами и задувают свечи на куличах. Йовочи не забывает произнести фразы, которыми православные христиане обмениваются в этот праздник: «Христос Воскресе!» и «Воистину Воскресе!».
Подписчики оценили пост звезды.
«Как приятно слышать Ваши слова на русском языке🔥», — написал один из пользователей.