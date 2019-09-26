Мила Кунис сменила имидж после обвинений в адрес Эштона Кутчера

Мила Кунис решилась на перемены. Поэтому перекрасилась в блондинку, а концы она сделала голубого цвета. Такой внешний вид удивил поклонников, поскольку они привыкли видеть актрису шатенкой.

«Она прекрасна!» — подписал фото пользователь Twitter.

Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером Подробнее

Фанаты предположили, что перемены в жизни Кунис связаны с негативом в адрес ее супруга Эштона Кутчера. Его бывшая жена Деми Мур написала скандальную книгу «Наизнанку». В мемуарах она обвиняет Кутчера в распущенности и изменах.

Ранее Деми Мур рассказала об опыте группового секса во время ее брака с Кутчером. После этого артист стал изменять Мур. По его словам, опыт с групповым сексом размыл все границы дозволенного.