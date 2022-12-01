Знаменитости 01 декабря 2022, 01:07 Мила Кунис назвала борщ и вареники русскими блюдами и вызвала гнев украинцев Американская актриса из Украины Кунис назвала борщ, вареники и пельмени русскими блюдами РИА «Новости»

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Американская актриса Мила Кунис в одном из интервью назвала борщ и вареники русскими блюдами. Украинцы сразу же припомнили ей, что родилась звезда на Украине, а именно — в городе Черновцы.

Борщ и вареники Кунис вспомнила, рассказывая о том, какие блюда готовит ее мать.

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«Русские блюда — это очень много еды. Всегда много еды. Можно начать с очевидного… Пельмени. Еще вареники. И, конечно, борщ — это очень русский суп. Его готовят из свеклы», — поделилась актриса.

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Слова «борщ», «пельмени» и «вареники» она произнесла почти на чистом русском языке.

После того, как этот фрагмент интервью разлетелся по Сети, украинцы набросились на звезду с гневными сообщениями.

Споры о том, чей же все-таки борщ — русский или украинский — не затихают уже давно. Летом их подогрел ЮНЕСКО. Организация тогда включила это блюдо в список нематериального наследия, которое нуждается в срочной защите. При чем с формулировкой «украинский борщ».