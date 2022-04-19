Микки Рурк завещал все имущество своему помощнику с Украины

Известный актер Микки Рурк составил завещание, согласно которому все имущество перейдет помощнику и другу артиста Дмитрию Корнейчуку. Звезда Голливуда рассказал об этом в интервью Ксении Собчак.

Рурк рассказал ей о том, что Корнейчук давно помогает ему по домашним и деловым вопросам. Дмитрий переехал в США в 2014 году и почти сразу устроился на работу к артисту. Недавно актер побывал на родине друга, в Хмельницкой области. Рурк захотел быть похороненным именно в этой стране. Также он отметил, что по завещанию все имущество перейдет Корнейчуку.

«Я все Диме оставил, вообще все!» — сказал Рурк.

Он отметил, что Корнейчук играет важную роль в его жизни. Украинский друг стал неотъемлемой частью жизни Рурка.

«Я даже свой домашний адрес запомнить не могу. Без Димы вообще пропаду», — отметил актер.

Обсуждая завещание, Рурк поделился и тайными мечтами. Он сказал, что хочет быть похороненным вместе с питомцами, а после смерти надеется обняться с братом в загробном мире.