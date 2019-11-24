Микки Рурк влюбился в россиянку

По данным СМИ, возлюбленную звезду Голливуда зовут Ольга. На вид девушке 23–26 лет.

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Папарацци увидели пару в ресторане Cipriani Downtown в престижном районе Нью-Йорка. Очевидцы заметили, что актер «нежно гладил» спутницу по лицу и шее. Когда американец отлучился, его возлюбленная разговаривала по телефону по-русски.

Однако больше никакой информации о новой девушке звезды пока нет.

Рурк был дважды женат — на американских актрисах Дебре Фойер и Кэрри Отис. В 2015 году актер расстался с 33-летней русской моделью Анастасией Макаренко, с которой встречался пять лет. По слухам, он променял ее на 27-летнюю танцовщицу Soho Rooms Ирину Коряковцеву. Кроме того, по данным СМИ, актер встречался с моделями Евгенией Володиной и Сашей Волковой.

Микки Рурк снялся в нескольких десятках фильмов. Особенно он известен по ролям в кинолентах «Железный человек — 2», «Рестлер», «Сердце Ангела». А картина «9 ½ недель» принесла актеру титул секс-символа.