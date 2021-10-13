Микки Рурк рассказал о своей религиозности

Американский актер Микки Рурк рассказал «Известиям», что каждый вечер перед сном читает пять молитв. Недавно появилась и шестая — архангелу Михаилу.

«Архангела Михаила я прошу благословить меня и помочь победить моих внутренних демонов — и тех, что вокруг меня», — поделился актер.

Он добавил, что относит себя к людям, у которых особенные отношения с богом. Сам он обрел веру, потому что в его жизни были ситуации, когда актер находился на волосок от смерти, написала «Газета.ru».