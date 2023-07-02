Знаменитости 02 июля 2023, 14:43 Мик Джаггер в 79 лет сделал предложение 36-летней возлюбленной Мик Джаггер сделал предложение балерине Мелани Хэмрик, от которой у него ребенок Фото: Raph_PH / Flick

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Легендарный рок-музыкант Мик Джаггер сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной — экс-балерине Мелани Хэмрик. Женщина с радостью демонстрирует помолвочное кольцо, однако, ходят слухи, что жениться пара не собирается. Фото влюбленных опубликовал Telegram-канал Dark Voice.

Вокалисту рок-группы The Rolling Stones 79 лет, а его невесте — 36. Из театра балета женщина ушла на пенсию в 2019 году после пятнадцати лет работы.

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Джаггер и Хэмрик встречаются уже 10 лет, у пары даже есть общий ребенок. Сына Хэмрик родила от рокера шесть лет назад.

«Однако инсайдеры уверяют, что жениться солист Rolling Stones не планирует», — написал канал.

Сверкающее кольцо на безымянном пальце женщины увидели еще в прошлом году. Но тогда Хэмрик только посмеялась, бросив, что это подаркок-обещание, писал портал Super.ru. Однако теперь бывшая балерина с гордостью демонстрирует украшение и рассказывает всем о помолвке.

Для легенды рока это, если официальная роспись все же состоится, будет третий брак. Всего у Мика восемь детей от разных женщин, а старшей дочери уже 52 года.

Сэр Майкл Филипп Джаггер — британский рок-музыкант. С 1998 года входит в Зал славы рок-н-ролла, с 2004 года — в Зал славы музыки Великобритании.

Ранее актриса Моника Беллуччи призналась, что начала встречаться с культовым режиссером Тимом Бертоном. Их роман начался в октябре прошлого года, но пара знакома более 15 лет.