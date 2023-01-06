06 января 2023, 12:54
Михалкова поместили в реанимацию — источник
Источник «360»: Михалков находится в реанимации, он в сознании
Режиссера Никиту Михалкова перевели в больницу № 52 в Москве, его поместили в реанимацию, сообщил источник «360». По его данным, артист находится в сознании.
Источник уточнил, что у режиссера выявили грипп и признаки системного воспаления. Кроме того, есть проблемы с кишечником. За состоянием Михалкова наблюдают врачи.
Реклама
По данным собеседника «360», режиссер находится на низком потоке кислорода, дыхательный процесс идет нормально.
Реклама
Информация о том, что Михалков заболел, появилась вечером 5 января. Telegram-канал Baza сообщил, что у режиссера якобы диагностировали ковидную пневмонию. Но пресс-служба артиста позже заявила, что у Михалкова грипп. Супруга режиссера призвала не делать преждевременных выводов о состоянии ее мужа.
Никита Михалков
Реклама
Реклама