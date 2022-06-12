Михалков заявил о зарождении новой России в Донбассе

Режиссер Никита Михалков назвал нынешнее время моментом, когда в Донбассе создается новая Россия. Об этом он заявил в Кремле, где президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя Труда.

«Мне кажется, что мы живем в то время, когда там, в Донбассе, зарождается новая России, новая элита. Даст Бог, эти люди вернутся домой, назад с победой. Хочу верить, что всем присутствующим будет что им ответить», — сказал Михалков. Его процитировало РИА «Новости».

Также режиссер обратился лично к российскому лидеру. Михалков заявил, что глава государства очень раздражает западных партнеров и тех, кто раньше думал, что в Кремль пришел выполняющий чужие желания, послушный чиновник.

«Господь управил так, что они ошиблись. С края пропасти 20 лет Россия уходила и пришла к сегодняшнему дню», — заключил он.

Михалков поздравил всех присутствующих с Днем России и со Святой Троицей.

Также 12 июня президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда музыканту Юрию Башмету.