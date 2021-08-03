Михалков заявил, что вундеркинда из России перехватили США

Никита Михалков рассказал про гения Даниила Казанцева из России, которому выделили грант на обучение в США. Информация об этом появилась в авторской программе режиссера «Бесогон», сообщил «Царьград».

По словам Михалкова, про юного гения-вундеркинда знают единицы, несмотря на то, что парень разработал уникальный автоматический сурдопереводчик, считывающий мышечные импульсы при общении на языке жестов. Ранее таких систем зарегистрировано никогда не было. Парень показал свою разработку в Екатеринбурге и Новгороде, но «суперзвездой не стал».

За свое приобретение уральский школьник получил Малую Нобелевскую премию, а также Second Grand Award на Всемирной ярмарке научных достижений школьников Intel ISEF, проходившей в мае этого года в Фениксе. Помимо этого, Даниил выиграл от Google грант на обучение в Соединенных штатах.

Режиссер озадачился вопросом, почему все обсуждают Моргенштерна или Даню Милохина, а про таких гениев, как Даниил Казанцев никто и не знает.