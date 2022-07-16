Михалков сравнил лидеров западных стран с героями пошлого анекдота про охотника и медведя

На «России 24» вышел фривольный новый выпуск авторской программы председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова «БесогонТВ», в которой в связи с политикой Запада вспомнил скабрезный анекдот про охотника и медведя.

Михалков жестоко высмеял современных лидеров западных стран и сравнил их с теми, кто руководил Европой после Второй мировой войны.

«Черчилль, Шарль де Голль, Берлускони, Тэтчер — в них ощущается достоинство, самостоятельность, ответственность за свои страны», — заметил Михалков.

Говоря о политике Запада сейчас, Михалков внезапно вспомнил старый анекдот — предупредил, что он «не очень приличный, но мы свои люди».

Суть такова: идет охотник по лесу с ружьем, охотится на медведя. Тут кто-то трогает его сзади, охотник оглядывается — медведь. Тот предлагает: «Могу тебя съесть, могу изнасиловать». Охотник выбрал второе. На следующий день снова пришел с ружьем к берлоге медведя, разрядил в нее всю обойму, взял гранаты, но зверь опять подкрался сзади и поставил его перед тем же выбором. Пришлось снова выбрать изнасилование. В третий раз охотник разнес берлогу и был доволен собой, пока вновь не появился медведь — с вопросом: «Я не пойму: ты охотник или *** (гей — прим. ред.)?»

«Теряется представление о правилах приличия в обществе, в международных отношениях. Это все равно что увидеть человека в обществе с расстегнутой ширинкой», — заключил Михалков.

Как ни странно, многим пользователям скабрезности понравились. Комментаторы видео, появившегося в Сети, поблагодарили автора программы «за анекдот и за правду» и отметили, что от передачи «невозможно оторваться».