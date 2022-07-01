Михалков: российское кино не будет подражать Голливуду

Российское кино и американское — принципиально разные вещи. Таким мнением с РИА «Новости» поделился режиссер Никита Михалков.

Попытки подражать Голливуду никогда не будут успешными, потому что у российского кинематографа свой вектор. Он привел в пример фильм «Терминатор» с Арнольдом Шварценеггером и отметил, что если бы он снял такой фильм, российский зритель «был бы, мягко говоря, удивлен», написало ИА НСН.

Голливудское кино считается лучшим во всем мире, но в основном это шоу, а не пища для размышлений.

«Но если искать в этом кино смыслы, то одной руки хватит пересчитать картины, которые выходят в Голливуде в год и имеют смыслы. Все остальное — это шоу, зрелище. Я не против зрелищ. Но я бы хотел, чтобы оно было наполнено поисками смысла», — заключил режиссер.