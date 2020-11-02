Михалков решил конфликт с похищенными деньгами и переписанными квартирами семьи Баталова

Режиссер Никита Михалков помог разрешить конфликт с похищенными деньгами и переписанными квартирами семьи Алексея Баталова. Актрису Наталью Дрожжину и юриста Михаила Цивина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Однако судебного разбирательства не будет.

Об этом в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал актер Борис Токарев.

«Смею вас уверить, что суда не будет. Им сейчас Никита Сергеевич Михалков, спасибо ему огромное за это, предоставил нотариуса. Они сейчас подписывают мирное соглашение. Наташа Дрожжина отдает всю недвижимость Маше», — заявил он.

По его словам, имущество будет освобождено от ареста и передано дочери Алексея Баталова.

Тем не менее адвокат семьи Баталовых Сергей Морозов уверен, что без суда не обойдется. Он отметил, что они не подозреваемые, а обвиняемые. По его мнению, им может грозить до 10 лет и штраф до миллиона рублей.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал не давить на семью Баталова по делу о мошенничестве. Их признали потерпевшими.