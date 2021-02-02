Михалков попросил следователей узнать, кто присвоил его выплаты семье Баталова

Уточняется, что речь идет о 820 тысячах рублей. По словам юриста, к заявлению приложены документы, которые свидетельствуют о переводе средств в период нескольких лет. Также по поручению Михалкова вдова артиста Гитана Леонтенко получала деньги и от имени Союза кинематографистов.

Астахов добавил, что на эти переводы тоже есть все необходимые документы, сообщила радиостанция «Комсомольская правда».

Родные Баталова опровергли оказание денежной помощи Михалковым. Юрист семьи актера заявил, что были получены 180 и 120 тысяч рублей от Союза правообладателей. Однако это не личные деньги режиссера.

В декабре прошлого года СМИ написали, что Леонтенко написала открытое письмо Михалкову после его отказа помогать ей. Сценарист попросил Астахова безвозмездно помочь семье покойного актера. В ответ на это вдова Баталова отказалась от его услуг. Тогда Михалков объявил, что снимает с себя личную ответственность за юридическую помощь.