Михалков поделился воспоминаниями о кинокритике Разлогове

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов ушел из жизни в возрасте 75 лет. Никита Михалков поделился воспоминаниями о коллеге для радиостанции «Говорит Москва».

Режиссер рассказал, что часто советовался с Разлоговым по поводу фильмов и удивлялся его обширным познаниям в этой области.

«Я никогда не уставал поражаться его невероятному энциклопедическому знанию кинематографа, утонченности вкуса и талантливой парадоксальности выводов. Наверное, есть люди, которые знают кино лучше, чем Разлогов, но я с ними не знаком. Обычно те, кто так понимают, знают, разбираются в кинематографе, в какой-то момент поддаются искушению начать самостоятельную режиссерскую деятельность, и довольно редко она становится успешной. Убежден, что если бы захотел этого Кирилл, он бы легко мог стать профессиональным режиссером, но именно ум и вкус удерживали его от этого, потому что-то, что он мог дать людям, будучи замечательным киноведом и педагогом, было намного более уникальным и единичным, чем что-либо другое», — сказал Михалков.