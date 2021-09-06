Михалков открестился от руководства Российским оскаровским комитетом

«Оскар» назвали политически зависимой премией. Глава Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков признался, что не хотел бы стать главой Российского оскаровского комитета.

Михалков отметил, что в стране много достойных людей на эту кандидатуру. Его слова привел ТАСС.

«Я лично этого делать не буду», — подчеркнул режиссер.

«Оскар», по словам Михалкова, дискредитировал себя, став «политически и вкусово зависимым».

«Чтобы получить „Оскар“, нужно соблюсти определенные правила, по которым живет „демократический“ мир», — напомнил он.

Российский оскаровский комитет возглавлял Владимир Меньшов, скончавшийся в июле 2021 года. В середине сентября организация традиционно выбирает картину, которая представляет РФ на «Оскаре».

Российские фильмы трижды становились лауреатами в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В 1968 году это была «Война и мир» Сергея Бондарчука, в 1981-м — «Москва слезам не верит» Меньшова, а в 1994-м — «Утомленные солнцем» Михалкова.