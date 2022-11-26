Знаменитости 26 ноября 2022, 17:40 Михалков обвинил Пугачеву в нелюбви к России Режиссер Михалков заявил, что певица Пугачева не любит свою страну РИА «Новости»

Читать 360tv в

Режиссер Никита Михалков ответил исполнительнице Алле Пугачевой на критику в соцсетях. Он обвинил артистку в нелюбви к России, сообщил «Царьград».

Пугачева выложила пост, в тексте которого спросила, «куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков».

Реклама

В ответ режиссер в своей программе «Бесогон» вспомнил, что в 1962 году на «Голубом огоньке» все поздравляли Юрия Гагарина. По его мнению, это было «потрясающе с точки зрения уважения к своей стране». После он показал видео с новогодних мероприятий с участием Пугачевой и других знаменитостей.

Реклама

«Постепенно „Голубые огоньки“ стали занимать одни и те же люди, которые, как оказалось, не любят своей страны, не принимают ее, презирают свой народ», — заключил Михалков.