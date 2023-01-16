Знаменитости 16 января 2023, 14:17 Михалков обратился с открытым письмом к властям ЕС после включения в санкционный список Режиссер Михалков раскритиковал власти Евросоюза за объявленные ему санкции РИА «Новости»

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Режиссер Никита Михалков опубликовал открытое письмо после того, как попал в санкционный список ЕС. В своем обращении он раскритиковал европейские власти в введении ограничительных мер против человека, который высказывает свое мнение о происходящем в мире. Заявление Михалкова опубликовала «Российская газета».

Михалков напомнил, что он не политик, не чиновник и не государственный служащий, а русский художник. В связи с этим режиссер и посчитал необходимым высказаться о действиях ЕС.

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«Санкции эти объявлены мне людьми, ни словам, ни поступкам которых доверять нельзя», — подчеркнул он.

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Михалков упомянул признание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-лидера Франции Франсуа Олланда о том, что переговоры вокруг Минских соглашений велись ради того, чтобы затянуть конфликт, и по сути были ложью. Их главной целью стало насаждение на Украине русофобии и нацизма. Также артист напомнил о запрете на использование русского языка и нарушении договоренностей о нерасширении НАТО на Восток.

Вы, считающие себя цивилизованным демократическим обществом, объявляете санкции человеку, который в своей стране <…> высказывает свое личное мнение. Никита Михалков режиссер

Он обратил внимание, что ведет передачу «Бесогон» уже 11 лет и никогда не менял свою точку зрения. Режиссер с иронией заметил, что его объявили пропагандистом, но он не получает денег от государства, передачу делает за свой счет и она не подвергается цензуре.

«Хочу выразить вам благодарность за признание моей деятельности, потому что иначе как признанием ее я не могу объяснить ваш страх перед той правдой, которая рано или поздно выльется в международный трибунал», — заключил Михалков.