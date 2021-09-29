Михалков объяснил, почему российские фильмы не станут лауреатами «Оскара»

Никита Михалков рассказал, что никакие российские фильмы не могут претендовать на «Оскар» в ближайшее время. По мнению режиссера, премия стала сильно политизированной, сообщает РИА «Новости».

Российский режиссер 28 сентября прибыл в Ташкент для участия в международном кинофестивале «Жемчужина Шелкового пути», он продлится до 3 октября.

Михалков, находящийся там в ранге специального гостя, в закулисье фестиваля заявил, что ни один из российских фильмов не сможет претендовать на «Оскар» в этом году.

«Потому что „Оскар“ уже стал никаким», — ответил он на соответствующий вопрос и добавил, что премия стала абсолютно политизированной.

По мнению режиссера в погоне за золотой статуэткой в любом случае должен кто-то участвовать, но для российских фильмов это сейчас не имеет смысла.

Никита Михалкова в 1995 году получил «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за свою картину«Утомленные солнцем». В ленте он сыграл одну из ключевых ролей вместе с Олегом Меньшиковым, Ингеборгой Дапкунайте. Также в фильме снялась дочь Михалкова — Надежда.