Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет

Первому президенту СССР Михаилу Горбачеву 2 марта исполнилось 90 лет. Политика уже начали поздравлять с юбилеем, рассказал он РИА «Новости».

Пожелания от лидеров государств и обычных граждан Горбачев пообещал обязательно опубликовать.

Михаил Сергеевич Горбачев родился 2 марта 1931 года в ставропольском селе Привольное в крестьянской семье. В период Великой Отечественной войны вместе с матерью попал в немецкую оккупацию.

Вместе с отцом, которого демобилизовали после ранения, работал на комбайне. В 1948 году получил орден Трудового Красного Знамени за успехи в уборке урожая. В 1950-м Горбачева, ученика 10-го класса, приняли кандидатом в члены КПСС.

Школу он окончил с серебряной медалью, поступил в МГУ на юридический факультет, который окончил с отличием. В 1952-м вступил в КПСС. Отучился на экономическом факультете Ставропольского сельскохозяйственного института, получив специальность агронома-экономиста.

Занимался комсомольской, а потом — партийной работой. С 1971-го оказался в ЦК КПСС. В марте 1985-го Горбачева избрали генеральным секретарем ЦК КПСС и переизбрали на эту должность в июле 1990-го. Был депутатом Верховного Совета СССР 8-11 созывов, возглавлял его президиум.

В марте 1990 года на внеочередном третьем Съезде народных депутатов СССР Михаила Горбачева избрали президентом СССР, первым и последним в истории Советского Союза.