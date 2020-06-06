Народного артиста России Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище. Прощание и похороны пройдут 7 июня.

Поэтесса Любовь Воропаева написала на своей странице в Facebook, что прощание с Михаилом Кокшеновым пройдет в ритуальном зале Митинского крематория 7 июня. Панихида начнется в 10:30.

«Позднее урна с прахом будет захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Гоголя. Там похоронены мама, бабушка и другие родственники Михаила Михайловича», — написала Любовь Воропаева.

О смерти Михаила Кокшенова стало известно 5 июня. Ему было 83 года.

Три года назад Кокшенов перенес инсульт и больше не появлялся на публике. Возможно, его последствия и стали причиной смерти. Воропаева рассказала, что в последнее время Кокшенов находился в частном реабилитационном центре в Подмосковье. Там он и умер.

На счету Кокшенова роли в сотнях кинокартин. Кроме того, как режиссер он снял 15 фильмов.