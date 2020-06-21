    21 июня 2020, 18:34

    Михаила Ефремова уберут из сериала про вампиров

    Эля Данилюк

    Михаила Ефремова уберут из сериала «Вампиры средней полосы». Его место может занять Юрий Стоянов. Об этом рассказал коллега актера по проекту Дмитрий Лысенков.

    «Надо дождаться холодного времени года — без зелени. Тогда и начнем снимать натуру», — рассказал Лысенков в интервью «Комсомольской правде».

    У Михаила Ефремова была главная роль в этом сериале, но из-за ДТП, которое устроил артист, продюсеры вынуждены будут отказаться от его участия в съемках. Сериал «Вампиры средней полосы» должен выйти на экраны в 2021 году.

    Кроме этого, Ефремов был занят в фильмах «Вратарь галактики» и «Конек-горбунок», эти фильмы уже запланированы к выходу. Но отменять их или убирать из проката никто не собирается, рассказала изданию PR-директор кинокомпании СТВ Наталия Москальонова.

    8 июня актер Михаил Ефремов сел пьяным за руль и, выехав на встречку на Садовом кольце, врезался в фургон. Его водитель с множественными травмами попал в реанимацию и позже умер. Актеру грозит до 12 лет тюрьмы.