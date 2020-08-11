Михаила Ефремова готовятся допросить в суде по делу о ДТП, но к нему приехала скорая. Онлайн-трансляция

Очередное заседание по делу Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП на Садовом кольце 8 июня, начнется с минуты на минуту. «360» ведет прямую трансляцию у здания Пресненского суда.

Это уже четвертое заседание по существу. Ожидается, что сегодня на нем выслушают самого артиста. Однако актер явно чувствует себя не очень хорошо. Ему вызвали скорую помощь.

Накануне «360» публиковал кадры того самого момента, когда артист выходит из машины сразу после аварии 8 июня. Эти кадры адвокат обвиняемого Эльман Пашаев назвал «бредом» и удивился, почему адвокаты потерпевшей стороны не «привязали» видео к делу.

Ранее Михаил Ефремов отрицал свою вину в аварии, ссылаясь на то, что он просто не помнит тот вечер.

Авария, в которой внедорожник актера выехал на встречку и врезался в грузовик, унесла жизнь водителя-курьера Сергея Захарова. Позже в крови у Ефремова нашли алкоголь и следы наркотиков.