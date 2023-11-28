Знаменитости 28 ноября 2023, 19:32 Михаила Боярского срочно госпитализировали в Петербурге с инфарктом РБК: сын Боярского подтвердил, что артист перенес инфаркт РИА «Новости»

Читать 360tv в

Актера театра и кино, певца и музыканта Михаила Боярского доставили в больницу. Сын 73-летнего артиста Сергей Боярский подтвердил РБК, что тот перенес инфаркт.

«Сейчас он „чувствует себя неплохо“, уже находится в обычной палате», — отметило издание.

Реклама

Однако супруга Михаила Сергеевича Лариса Луппиан заявила сайту kp.ru, что Боярский в больнице, но это плановое лечение, никакого инфаркта нет. Знаменитый петербуржец якобы находится в Мариинской больнице, но в медучреждении эту информацию не подтвердили.

Ранее Боярский попал в больницу с коронавирусом. Актер почувствовал легкое недомогание: головокружение и повышение давления, обратился в медучреждение, где у него и диагностировали заболевание. Боярский-младший рассказывал, что отец подхватил инфекцию на репетиции.