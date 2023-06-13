13 июня 2023, 13:46
Михаил Шуфутинский рассказал о своем любимом спектакле
Михаил Шуфутинский: в свое время я уделял театру немало внимания, но сейчас сильно занят
Певец, заслуженный артист России Михаил Шуфутинский в разговоре с журналистами Teleprogramma.pro рассказал о своих любимых спектаклях, а также озвучил планы на лето.
По словам артиста, в свое время он часто посещал театральные постановки, но сейчас в его графике слишком мало свободного времени.
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«На самом деле я очень много видел за свои годы сознательной жизни, поэтому выделять что-то очень сложно. Но вот как-то мы были на одной музыкальной постановке „Шоу пошло не так“ в Московском дворце молодежи и много смеялись», — сообщил певец.
Что же касается лета, то у артиста запланировал плотный гастрольный тур. Вместе с командой он собирается посетить Реутов, Сочи, Самару и другие российские города.
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