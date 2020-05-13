Михаил Ширвиндт в третий раз стал отцом

У телеведущего уже есть два ребенка от прошлых браков — мальчик и девочка. Нового ребенка Ширвиндту родила его новая супруга, на которой он женился зимой. Ее имя пока не рассекречивается, написал сайт «Утро.ру».

Но это не все пополнение. Помимо этого, незадолго до рождения сына у Михаила Ширвиндта появились на свет внуки-близнецы.

Александр Ширвиндт, глава семьи, не мог и представить, что во время пандемии у него произойдет столько радостных событий.

«Вот скажи, кто мог такое придумать, что в начале этой вирусной катастрофы родятся два близнецы у Сашки, моей внучки любимой. Их на днях привозили к нам на дачу на смотрины, и я с трех метров в маске смотрел на смешных Семена и Матвея. Один на ладошке помещается, а другой здоровый такой. И не успели их отвезти в Москву, на следующий день у моего 62-летнего сыночка Миши, молодожена (зимой он сочетался законным браком), родился сын, которого даже никак не назвали. Ко мне его еще не привозили — они в роддоме. То есть у Михаила Александровича родились двое внуков, и одновременно он родил этим внукам дядю», — поделился Ширвиндт старший.