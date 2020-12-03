Михаил Ширвиндт рассказал, что его отца раздражает в больнице

Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт вместе с женой идут на поправку. Супруги попали в больницу с коронавирусом в конце ноября.

«Мама и папа идут на поправку, и в выходные уже отправятся домой. Единственное, что их раздражает в больнице — это слишком обильное питание, поскольку гостинцы несут абсолютно все: врачи, медсестры, соседи по палатам, я, внуки…Жизнь прекрасна, если бы не вирус», — написал Михаил Ширвиндт в Instagram.

Ранее появилась информация, что 86-летнего Народного артиста Александра Ширвиндта госпитализировали в одну из московских клиник. Он заразился коронавирусной инфекцией. Хотя болезнь протекает в легкой форме, режиссера и его жену было решено госпитализировать из-за возраста. В больнице режиссер находится с 23 ноября.