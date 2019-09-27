  • Михаил Шац едва не задохнулся под водой во время съемок «Форт Боярд»

    27 сентября 2019, 16:03

    Анастасия Карпеева

    Актер Михаил Шац принял участие в выпуске шоу «Форт Боярд», где едва не задохнулся под водой. После съемок он заявил, что достаточно «хлебнул» испытаний на телешоу, поэтому не уверен, пойдет ли еще. Об этом сообщил StarHit.

    Команда выбрала шоумена для сложного испытания, которое должно было проходить под водой. Михаила поместили в клетку, ему необходимо было открутить болты, закрепленные внизу конструкции, а затем достать код и прокричать его своей команде. Задание нужно было выполнить в течение определенного времени, из-за чего Шац еще больше нервничал.

    Актеру во время испытания не хватало воздуха, а решетка сверху клетки мешала ему отдышаться. Михаилу пришлось прекратить испытание, когда он в очередной раз вынырнул на поверхность и не мог нормально отдышаться. Члены команды шоумена поняли, что Шац испытал тогда сильный стресс, сообщил сайт «Дни.ру».

    «Честно говоря, с ужасом жду эфира. Представляю, какое чувство страха было на моем лице. А вообще, мне кажется, я хлебнул этого шоу достаточно», — сказал актер.

    Он также признался, что ранее никогда не погружался без маски с трубкой.