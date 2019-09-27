Михаил Шац едва не задохнулся под водой во время съемок «Форт Боярд»

Команда выбрала шоумена для сложного испытания, которое должно было проходить под водой. Михаила поместили в клетку, ему необходимо было открутить болты, закрепленные внизу конструкции, а затем достать код и прокричать его своей команде. Задание нужно было выполнить в течение определенного времени, из-за чего Шац еще больше нервничал.

Актеру во время испытания не хватало воздуха, а решетка сверху клетки мешала ему отдышаться. Михаилу пришлось прекратить испытание, когда он в очередной раз вынырнул на поверхность и не мог нормально отдышаться. Члены команды шоумена поняли, что Шац испытал тогда сильный стресс, сообщил сайт «Дни.ру».

«Честно говоря, с ужасом жду эфира. Представляю, какое чувство страха было на моем лице. А вообще, мне кажется, я хлебнул этого шоу достаточно», — сказал актер.

Он также признался, что ранее никогда не погружался без маски с трубкой.