Знаменитости 12 апреля 2023, 18:44 Михаил Пореченков рассказал, что воспитывать детей нужно на собственном примере

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Актер Михаил Пореченков рассказал, что главный секрет в воспитании — это подавать детям личный пример. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Артист уверен, что воспитание — это тяжелый труд. Поэтому с детьми нужно все время разговаривать, а также на своем опыте показывать, как надо. Он привел в пример то, как его отпрыски не хотели по утрам делать зарядку.

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«Они долгое время сопротивлялись и не делали, потом смотрю — каждое утро бегают. Говорят, вспомнили, что ты это делал, и пошло», — рассказал Михаил Пореченков.

Он также добавил, что очень важно и к своим родителям относиться хорошо и уважительно, поддерживать связь. Чтобы детям с ранних лет прививались семейные ценности.

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